Le syndicat des joueurs veut supprimer une règle polémique

La NBA va-t-elle accepter de revenir en arrière sur le seuil imposé de 65 matches disputés pour être éligibles aux trophées de fin de saison ?

Si certains pouvaient trouver ça génial au moment où ça a été implémenté, la règle des 65 matches requis pour être éligibles à une récompense commence à agacer beaucoup de monde. Notamment les principaux concernés, à savoir les joueurs, qui se sentent logiquement lésés quand ils se retrouvent privés d’un trophée en passant parfois à quelques matches du seuil fixé en raison d’une grosse blessure en cours de saison. Le cas Cade Cunningham est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour le syndicat des joueurs. Selon ESPN, le NBPA aimerait que le règlement soit au moins amendé, voire que la règle soit tout simplement supprimé. Il s’appuie sur la situation du meneur des Detroit Pistons.

« La potentielle inégibilité de Cade Cunningham après la meilleure saison de sa carrière est un nouvel exemple clair que la règle des 65 matches doit être abolie ou réformé afin de créer une exception pour les blessures significatives. Bien trop de joueurs ont été disqualifiés injustement de la lutte aux trophées de fin de saison par ce quota beaucoup trop rigide », souligne le syndicat qui, rappelons-le, a accepté cette règle inscrite au CBA.

Cade Cunningham a mené les Pistons tout en haut de la Conférence Est en s’affirmant comme un candidat au MVP. Il a soudainement été frappé par un affaissement du poumon et pourrait désormais manquer toute la fin de la saison. Sachant qu’il n’a joué que 61 matches jusqu’à présent, il se retrouverait inéligible aux différentes All-NBA Team. Ces sélections dans les meilleurs cinq de la saison sont pourtant très importantes puisqu’elles permettent notamment de négocier des contrats plus élevés. Nikola Jokic et Victor Wembanyama sont aussi susceptibles de passer sous la barre des 65 matches en cas de petits (ou gros) pépins physiques dans les prochains jours.

Cette règle, créée en partie dans le but de lutter contre le load management et l’absence des stars lors de certaines rencontres clés, n’a de toute façon pas eu l’effet escompté. Les journalistes votants ont d’ailleurs traditionnellement pris en compte le nombre de matches disputés au moment de décerner les trophées de fin de saison et un joueur qui a manqué une trentaine de rencontres sera là aussi rarement récompensé.