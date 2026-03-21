L'intérieur des Golden State Warriors Draymond Green a déploré la règle des 65 matches pour l'éligibilité aux récompenses individuelles.

Draymond Green avait besoin de vider son sac. Malgré un exercice 2025-2026 remarquable, le meneur des Detroit Pistons Cade Cunningham ne devrait pas être éligible aux récompenses individuelles. En effet, le jeune talent, victime d'un pneumothorax, risque de rater la fin de cette saison régulière.

Et avec 61 matches disputés jusqu'à maintenant, il ne devrait pas atteindre la barre des 65 rencontres, soit le seuil fixé par la NBA pour prétendre aux récompenses. Une règle absolument stupide selon l'intérieur des Golden State Warriors.

Dans son podcast, Green a pesté contre la NBA.

"Je ne pense pas qu’une seule personne parmi les votants va se dire en regardant les 61 matches disputés par Cade : ‘ah, je ne crois pas que ce soit suffisant pour intégrer la First Team All-NBA’. Même sans jouer un seul match en plus, il le mérite. Mais la limite des 65 matches va le priver de ça. C’est une règle débile.

Ça ne résout tout simplement pas le problème. Ça ne le résout absolument pas. Et voilà un gars qui a tout fait comme il fallait, qui a un problème au poumon, et qui va rater une sélection pour une All-NBA à cause de cette règle idiote qui ne résout rien. C'est tout simplement ridicule.

C'est reparti pour un tour avec ces conséquences imprévues...", a soufflé Draymond Green.

Effectivement, même en 61 matches, Cade Cunningham mérite amplement de figurer parmi une All-NBA Team cette année. Un exemple suffisant pour pousser la Ligue à revoir ce système ?

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