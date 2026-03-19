Cade Cunningham stoppé net : le cauchemar que redoutait Detroit avant les playoffs

C’est un énorme coup d’arrêt pour Cade Cunningham, et peut-être un tournant brutal dans la saison des Pistons. Selon Shams Charania, le meneur star de Detroit souffre d’un pneumothorax, c’est-à-dire d’un affaissement du poumon, une blessure inquiétante qui devrait l’éloigner des parquets pour une durée encore inconnue. Au-delà du simple choc provoqué par l’annonce et de la quasi-certitude de voir l’ancien numéro 1 de la Draft manquer plusieurs semaines à l’approche des playoffs, c’est tout Detroit qui retient désormais son souffle.

Cunningham était en train de signer la plus belle saison de sa carrière, et de très loin. Au cœur de l’exercice 2025-26, le leader des Pistons s’était imposé comme l’un des visages de la ligue, au point de s’inviter très sérieusement dans la conversation pour le trophée de MVP. Ses ambitions ont peut-être été légèrement freinées par des prestations un peu moins dominantes ces derniers temps et par quelques gros rendez-vous moins bien négociés, mais son impact sur le jeu de Detroit reste total.

Dans ce contexte, cette blessure tombe au pire moment possible. Même si tous les pneumothorax ne se ressemblent pas et que la durée d’absence dépendra de la gravité exacte du cas, du traitement retenu et de la vitesse de résorption, Detroit doit déjà envisager plusieurs semaines sans son maître à jouer. Pour donner un ordre d’idée, CJ McCollum a déjà connu ce problème à deux reprises dans sa carrière : il avait été éloigné des terrains pendant environ trois semaines en 2023, puis environ six semaines en 2021.

À l’échelle du calendrier, trois semaines à partir d’aujourd’hui mèneraient Cade Cunningham vers le tout dernier week-end de la saison régulière, tandis que six semaines l’amèneraient aux alentours de la fin du premier tour des playoffs. Évidemment, ce parallèle ne vaut pas diagnostic, mais il donne une idée assez claire du spectre possible pour Detroit.

Au-delà du talent brut de Cade Cunningham, c’est toute l’identité des Pistons qui risque d’être fragilisée. Detroit a construit sa saison autour de son génie, de son calme et de sa maturité. Le perdre maintenant, même temporairement, change forcément la perspective. L’histoire de cette saison n’est pas terminée, mais elle vient sans doute de prendre une tournure bien plus anxiogène.

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