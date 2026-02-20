Cade Cunningham rejoint LeBron et Iverson au Madison Square Garden avec un match historique

Cade Cunningham a inscrit 42 points et 13 passes contre les Knicks, rejoignant LeBron et Iverson au Madison Square Garden.

Cade Cunningham a signé l’une des performances les plus marquantes de sa jeune carrière au Madison Square Garden. Face aux New York Knicks, le meneur des Detroit Pistons a compilé 42 points, 13 passes décisives et 8 rebonds dans une victoire à New York.

Avec cette ligne statistique, Cunningham devient seulement le troisième joueur (ne jouant pas pour les locaux) de l’histoire du Madison Square Garden à enregistrer au moins 40 points et 10 passes dans un même match. Il rejoint LeBron James, auteur de cette performance à deux reprises, et Allen Iverson.

En plus de cette entrée dans un cercle très restreint, Cunningham a également marqué l’histoire de Detroit. Il est le premier joueur des Pistons à réaliser un match à 40 points, 10 passes, au moins 5 rebonds et au moins 5 tirs à trois points inscrits.

Le meneur a inscrit 24 points dès la première mi-temps, prenant rapidement le contrôle de la rencontre. Il a terminé la soirée à 5 sur 11 derrière l’arc. Ses 42 points le placent à quatre unités de son record personnel en carrière, établi en novembre face aux Washington Wizards.

Au Madison Square Garden, théâtre de nombreuses performances légendaires, Cade Cunningham a ainsi ajouté son nom à une liste prestigieuse.

