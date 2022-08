Une affiche alléchante à l’Est pour ouvrir la nouvelle saison NBA !

Les affiches des dates clés de la nouvelle saison NBA sont révélées au compte-gouttes chaque jour. Celles de Noël sont déjà connues par exemple.

Autre jour important, et pour cause, celui de la reprise. L'exercice 2022-2023 débutera le 18 octobre avec notamment un choc entre les Golden State Warriors, champions en titre, et les Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Le même soir, sans doute quelques heures plus tôt, les finalistes malheureux, les Boston Celtics, défieront les Philadelphia Sixers. Un choc qui a des airs de finales à l'Est. Jayson Tatum et Jaylen Brown d'un côté, Joel Embiid et James Harden de l'autre... ça promet une belle entrée en matière.

Sources: NBA's 2022-23 Opening Night, Oct. 18 on TNT: - 76ers at Celtics

- And as previously reported: Lakers at Warriors — Shams Charania (@ShamsCharania) August 16, 2022

Les Sixers et les Celtics ont gagné 51 matches la saison dernière. Philly a ensuite perdu au second tour contre Miami tandis que Boston est donc allé jusqu'en finales NBA avant de s'incliner contre Golden State.