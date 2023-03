Doc Rivers : “La NBA n’a pas été aussi bonne depuis longtemps”

Dans le contexte de la course au MVP entre Joel Embiid et Nikola Jokic, Doc Rivers souligne à quel point la NBA est talentueuse.

Joel Embiid ou Nikola Jokic ? Alors que le débat pour le titre de MVP fait rage, on en oublierait presque qu’il est possible d’apprécier les deux en même temps. Après la défaite des Sixers face aux Nuggets, Doc Rivers a donc tenu à rappeler à quel point cette génération de joueurs NBA était talentueuse.

« La ligue est dans une situation formidable, vraiment. Vous avez Joel Embiid et le Joker, deux pivots qui dominent la ligue. Vous avez Giannis Antetokounmpo, et je le mets toujours dans une catégorie à part, car on ne sait pas exactement ce qu’il est, mais c’est l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Jayson Tatum joue incroyablement bien. Kevin Durant, s’il n’était pas blessé… Vous pouvez continuer longtemps », énumère le coach. « Je crois vraiment que la ligue n’a pas été aussi bonne depuis très longtemps. Vous pouvez tous les aimer et vous pouvez ne pas aimer l’un parce que vous aimez l’autre, mais vous n’avez pas besoin de détester qui que ce soit. Je pense que nous devons simplement revenir à juger en fonction de nos préférences, et je ne pense pas qu’il faille haïr l’autre, c’est certain. »

Jokic-Embiid, ce rendez-vous manqué va-t-il décider du MVP ?

La liste n’est pas exhaustive, l’entraîneur de Philadelphie aurait aussi pu mentionner Luka Doncic, Stephen Curry, Damian Lillard et bien d’autres stars. Il rappelle toutefois à quel point la NBA a évolué, entre le développement des joueurs et l’ouverture progressive de la ligue au reste du monde.

En tant qu’athlète, Rivers a traversé les années 80 et 90. Il a notamment joué avec Dominique Wilkins et Patrick Ewing, contre Michael Jordan, Larry Bird ou encore Magic Johnson. En tant que coach, il a également vu passer du beau monde, accompagnant les Celtics de Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen jusqu’au titre en 2008, en affrontant les Cavaliers de LeBron James et les Lakers de Kobe Bryant. Autant dire que le Doc connaît son sujet.

Le spectacle que nous avons aujourd’hui sous les yeux, dans une compétition très serrée cette saison, est en tout cas fascinant. Et à l’aube d’une draft annoncée comme historique, portée par Victor Wembanyama et Scoot Hendeson, on peut s’attendre à ce que la ligue continue dans cette direction.

