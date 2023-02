Dans le même esprit de ce qu’elle a fait pour toutes ses récompenses, la NBA continue d’honorer ses légendes à travers des trophées. La ligue a ainsi décidé de donner le nom de Julius Erving à celui du vainqueur du Slam Dunk Contest. Rien de plus logique pour l’un des pionniers de la discipline.

"Dr J" est sans conteste l’un des dunkeurs les plus impressionnants de l’Histoire. Son jeu aérien, dans les années 70 et 80, a inspiré de nombreux athlètes, dont Michael Jordan. L’ailier, quadruple MVP et ancien champion NBA, a joué un rôle majeur dans le développement du basket et la manière dont il est pratiqué.

Impossible, d’ailleurs, d’oublier son concours de dunks de 1976, en ABA. Beaucoup se souviennent notamment de ses deux ballons écrasés dans le panier simultanément. Surtout, Julius Erving avait alors gratifié les spectateurs d’un dunk mythique depuis la ligne des lancers francs.

The First (official) Dunk Contest was the half-time show for the 1976 ABA All-Star game. its two finalists:

S’il fallait donner un nom à cette récompense, c’était bien celui-ci. À plus forte raison qu’aucune distinction n’honorait jusqu’ici le Docteur. Dans les détails, on retrouve plusieurs références au palmarès du joueur en bas du trophée. On remarque également un stéthoscope au-dessus, en hommage à son surnom légendaire.

"Je suis honoré d’être à jamais attaché à l’un des événements du All-Star Game les plus attendus et les plus passionnants. […] J’ai hâte de célébrer nos champions de dunks chaque année, alors qu’ils s’élèvent de plus en plus haut, s’efforçant de briser les normes que ce concours a établies" , s’est réjoui l’intéressé .

Julius “Dr. J” Erving will now serve as the namesake of the trophy awarded to the #ATTSlamDunk Champion!

Recognizing of one of the game’s most electrifying dunkers of all time, the trophy honors Erving’s legacy of unparalleled flair on the court and mastery of the slam dunk. pic.twitter.com/HQC3CC3i0x

