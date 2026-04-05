NCAA : on connaît les finales après un Final Four mouvementé !

Les affiches des finales du Tournoi NCAA 2026 sont connues ! Chez les garçons, UConn défiera Michigan. Chez les filles, South Carolina, qui a fait tomber le champion, sera opposé à UCLA.

On connaît la finale du Tournoi NCAA 2026 chez les garçons et chez les filles, après le début du Final Four samedi. UConn retrouve un shot pour le titre chez les garçons, mais il n'y aura pas de doublé pour les Huskies. Si les joueurs de Dan Hurley sont venus à bout d'Illinois (71-62), dans un match physique où Braylon Mullins a encore frappé à 3 pts à 52 secondes de la fin pour donner +4 à son équipe, les filles de Geno Auriemma ont raté l'occasion de réaliser un back to back, battues par leur rival South Carolina (62-48) dans un match âpre qu'Alicia Tournebize a suivi depuis le banc.

L'altercation entre Geno Auriemma et Dawn Staley à la fin de la rencontre a d'ailleurs au moins autant fait parler que le coup de maître réalisé par la coach des Gamecocks, capable de limiter Sarah Strong (4/16), Azzi Fudd (3/15) et les championnes en titre à... 48 points. Le mythique coach de UConn s'est excusé pour son comportement dans un communiqué au lendemain du match.

Geno Auriemma exchanged words with Dawn Staley in the final seconds of South Carolina and UConn’s Final Four matchup. pic.twitter.com/S6anlPKqwe — SportsCenter (@SportsCenter) April 4, 2026

En finale, South Carolina affrontera le favori du tournoi désormais, UCLA. Les Californiennes, emmenées par Lauren Betts (16 pts, 11 rbds, 3 blks) et Kiki Rice (11 pts) sont venues à bout de Texas (51-44).

Pour revenir aux garçons, UConn sera aux prises avec l'ogre Michigan, qui a tronçonné Arizona (91-73) pour confirmer son statut de n°1 chez les bookmakers depuis l'élimination de Duke. Les Wolverines ont même réussi à surmonter la blessure à la cheville de Yaxel Lendeborg, limité à 14 minutes, grâce notamment au superbe match de l'Espagnol Aday Mara (26 pts, 9 rbds, 3 asts à 11/16) et aux 16 points en sortie de banc de Trey McKinney. Koa Peat (6/18) et Brayden Burries (4/16), les deux gros prospects NBA d'Arizona, ont été bien gérés par Michigan.

La finale filles

Michigan (1) - UConn (2), à 2h50 dans la nuit de lundi à mardu

La finale filles

UCLA (1) - South Carolina (1), à 21h30 ce dimanche