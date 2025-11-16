Les Pelicans ont annoncé le renvoi de Willie Green, qui coachait l'équipe depuis 2021. Ce début de saison est vraiment un calvaire à New Orleans.

Willie Green n'est plus le head coach des New Orleans Pelicans. L'ancien joueur des Sixers et des Clippers, mais aussi assistant de Steve Kerr lors de titres avec les Warriors, a été renvoyé par la franchise samedi. C'est James Borrego, l'ex-coach des Charlotte Hornets, qui prend le relais avec effet immédiat en tant qu'intérimaire.

Green venait de débuter sa cinquième saison à la tête des Pelicans. New Orleans, qui ne peut pas vraiment se permettre une mauvaise saison après les choix effectués par son front office lors de la dernière intersaison, a démarré avec un bilan de 10 défaites en 12 matches, avec Zion Williamson déjà sur le flanc. Willie Green n'est pas responsable des choix hasardeux, pour ne pas dire plus, de sa direction, mais sa position devenait intenable. Sur les quatre saisons précédentes, il était parvenu à qualifier deux fois l'équipe en playoffs, avec à chaque fois une sortie au 1er tour.

Les Pelicans sont la première équipe à avoir perdu trois des six premiers matches d'une saison par au moins 30 points et ont encaissé au moins 120 points sur cinq matches consécutifs depuis la reprise.

C'est Gayle Benson, la propriétaire des Pelicans, qui a confirmé cette décision, affichant toute sa confiance en Joe Dumars, le patron sportif de la franchise depuis avril dernier. Si Green n'a pas fait de merveilles sur son mandat, il semble servir de fusible sur ce coup, sans l'avoir particulièrement mérité.