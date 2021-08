Mitchell Robinson bientôt prolongé par les Knicks ?

Les New York Knicks seraient ouverts à une prolongation du contrat de Mitchell Robinson, mais à n’importe quel prix.

Les New York Knicks voient en Mitchell Robinson un pivot du futur. Sauf que son explosion se fait encore attendre, trois ans après son arrivée en NBA. Le jeune homme de 23 ans n’a pas encore décollé et sa dernière saison a été gâchée par des pépins physiques. Il n’a joué que 31 matches pour 8,3 points et 8,1 rebonds de moyenne. Des performances suffisamment convaincantes pour que les dirigeants aient envie de le prolonger.

Selon Marc Berman du New York Post, le Président Leon Rose souhaiterait conserver le joueur. Mais sans dépasser une certaine limite, évidemment financière. Autrement dit, les Knicks veulent bien étendre le contrat de Mitchell Robinson mais pour un salaire raisonnable. Sa valeur actuelle serait estimée atour des 44 millions sur quatre ans.

C’est moins que ce que les Boston Celtics ont offert à Robert Williams, un autre jeune intérieur du même profil. Ce dernier a obtenu 54 millions sur quatre ans. Robinson et son agent se montreront-ils gourmands ? Ou accepteront-ils l’idée que ses blessures poussent les Knicks à lui proposer moins ? C’est peut-être le prochain feuilleton de l’intersaison à Manhattan.

