6 victoires de suite pour des Knicks décidément sérieux

Les New York Knicks font bonne figure à l'Est cette saison et ils sont bien partis pour retrouver les playoffs.

Les New York Knicks sont en passe de réussir leur pari. Deux ans après avoir fini dans le top-4 de la Conférence Est et dans la foulée d’une saison médiocre, la franchise de Manhattan devrait retrouver les playoffs. Probablement sans passer par le play-in. Le recrutement ambitieux, avec l’arrivée de Jalen Brunson pendant l’intersaison, porte ses fruits et les résultats sont bons : les joueurs de Tom Thibodeau ont gagné 36 de leurs 63 premiers matches et ils occupent la cinquième place de la Conférence Est.

Ils ont connu des hauts et des bas, bien sûr, comme beaucoup d’équipes, mais ils surfent actuellement sur une excellente dynamique. Ils ont gagné 9 des 11 matches qu’ils ont disputé en février. Avec même 6 victoires de suite, dont la dernière en date contre les Boston Celtics la nuit dernière (94-109).

CQFR : Les Knicks éjectent Boston du trône

Les Knicks ont fini avec la quatrième meilleure attaque (119 points sur 100 possessions) et la huitième meilleure défense en février (111). Ils sont en train de trouver un équilibre. Surtout depuis l’arrivée de Josh Hart. Le vétéran, récupéré aux Portland Trail Blazers en l’échange de l’énigmatique Cam Reddish, apporte des deux côtés du parquet. Il n’a toujours pas perdu sous la tunique new-yorkaise : 6 matches, 6 victoires.

Il tourne à 13,8 points, 61% aux tirs, 63% à trois-points et 5,3 rebonds depuis son arrivée à New York. Il représente un complément idéal de Brunson et Julius Randle, qui forment le duo star de l’équipe. RJ Barrett manque de régularité mais ça reste une troisième lame plus que correcte. Quentin Grimes, Immanuel Quickley et Mitchell Robinson sont précieux chacun dans leur rôle. Thibodeau a trouvé sa rotation.

Les Knicks sont peut-être limités pour vraiment faire un splash en playoffs mais ils sont solides et combatifs, moins enclins aux pétages de plomb et aux phases loufoques. C’est déjà beaucoup pour cette organisation.