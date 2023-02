Les Knicks sur le dossier Saddiq Bey

À un peu plus d’une semaine de la trade deadline, il faut s’attendre à entendre parler des New York Knicks à toutes les sauces. Déjà liée aux dossiers OG Anunoby et Zach LaVine, entre autres, la franchise de la Grosse Pomme est dans toutes les rumeurs. Le dernier tirage est tombé sur Saddiq Bey.

D’après Ian Begley de SNY, les Knicks s’intéressent à l’ailier des Pistons. Nous ne savons toutefois pas jusqu’où sont allées les discussions. La piste semble quoiqu’il en soit crédible pour les deux équipes, qui s’activent à leur manière à l’approche de la deadline du 9 février.

Saddiq Bey affiche des moyennes de 14,6 points et 4,5 rebonds cette saison, à 40,2% au tir, dont 34,3% à trois points. Malgré des chiffres en légère baisse dans sa troisième année en NBA, le 10e choix de la draft 2020 conserve un potentiel intrigant. Il apporterait certainement un peu plus de profondeur à New York, actuellement 7e à l’Est.

Pour récupérer Bey, les Knicks disposent de plusieurs assets qui pourraient intéresser Detroit. Cam Reddish (23 ans), sorti de la rotation, fait par exemple office de candidat logique pour cette équipe en reconstruction. Le front office de Leon Rose dispose également des tours de draft nécessaire pour faire un gros coup sur le marché des transferts.

Ces dernières années, les Knicks et les Pistons ont été des partenaires de transferts récurrents. Avec le trade de Derrick Rose en 2021 et les multiples opérations de la draft 2022, les deux organisations semblent avoir noué une relation privilégiée.

James Dolan ne compte pas vendre les Knicks