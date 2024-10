Les Las Vegas Aces ne remporteront pas un troisième titre WNBA de suite. La franchise du Nevada s'est inclinée en demi-finale après un game 4 remporté par le New York Liberty (76-62) dimanche, à Sin City. Breanna Stewart (19 pts, 14 rbds), Sabrina Ionescu (22 pts, 7 rbds) et leurs camarades ont fait la course en tête et ont su sortir victorieuses de ce match très défensif, où elles ont pris le large (23-11) dans le 4e QT.

A'ja Wilson a été limitée à 19 points, Kelsey Plum en apportant 17, pendant que le reste de la troupe de Becky Hammon était muselé et shootait à... 32%. Ionescu a bien réagi après un game 3 maladroit et a donné le tournis à la défense des Aces.

Sabrina Ionescu turned up the heat in Game 4 🔥 With 22 points and 5-of-8 from beyond the arc, she lit up the court and energized the Liberty for the WIN #WelcometotheW pic.twitter.com/1zcSvivVlm — WNBA (@WNBA) October 6, 2024

En finale, New York, qui fait encore plus figure de grandissime favori désormais, affrontera le vainqueur du game 5 décisif entre Minnesota et Connecticut. Le Sun a en effet arraché l'égalisation sur son terrain face aux Lynx (92-82), grâce à une deuxième mi-temps du tonnerre. Napheesa Collier (29 pts, 13 rbds) a d'abord donné l'impression que Minnesota filait vers la qualification, mais les filles de Stephanie White ont réagi après le repos, dans le sillage d'Alyssa Thomas (18 pts, 11 asts, 8 rbds), DeWanna Bonner (18 pts) et l'étonnante Tyasha Harris (20 pts), relancée dans le cinq après avoir eu des soucis physiques et un temps de jeu famélique dans cette série.