Nic Claxton, les Nets font le choix de la continuité

Les Brooklyn Nets donnent l'impression de gérer cette Free Agency comme si le projet allait continuer. Malgré la bombe lâchée par Kevin Durant, qui a réclamé son trade, les dirigeants lancent cette intersaison en retenant leurs joueurs. Après Patty Mills, Nic Claxton a également prolongé.

Et sur le papier, il s'agit même d'une petite surprise. Car pendant plusieurs semaines, l'intérieur a fait l'objet de rumeurs concernant un possible départ. Mais finalement, le joueur de 23 ans a prolongé pour 20 millions de dollars sur 2 ans, selon l'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Restricted free agent C Nic Claxton has agreed on a two-year, $20 million deal to return to the Brooklyn Nets, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022