Quel projet pour les Brooklyn Nets la saison prochaine ? Difficile de répondre à cette question après la bombe Kevin Durant. La superstar veut mettre les voiles et l'effectif pourrait exploser. Mais de son côté, Patty Mills a décidé de miser sur la continuité.

Après avoir décliné sa "player option" pour la saison prochaine, le meneur a finalement prolongé avec les Nets. Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'Australien va signer un nouveau bail pour 14,5 millions de dollars sur 2 ans.

Free agent G Patty Mills has agreed to return to the Brooklyn Nets on a two-year, $14.5M deal, his agent Steven Heumann of @CAA_Basketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022