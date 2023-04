Nick Nurse très flou sur son futur aux Raptors

Sous contrat jusqu'en 2024, Nick Nurse sera-t-il le coach des Toronto Raptors lors de l'exercice 2023-2024 ? La question commence doucement à se poser... Cette saison a été éprouvante pour les Canadiens, seulement 9èmes de la Conférence Est.

Si la franchise peut encore nourrir des ambitions en Play-in, un gros parcours en Playoffs semble peu probable. En raison d'une concurrence bien plus en place à l'Est. Et après 10 ans à Toronto (d'abord comme assistant), Nurse veut avoir une réflexion sur son futur.

"Tout d'abord, à la fin de la saison, nous évaluerons tout. Et même personnellement, je vais prendre quelques semaines pour voir où j'en suis, vous savez ? Comme vous l'avez dit, savoir où j'en suis. Et voir comment se passe la relation avec l'organisation et tout le reste.

Cela fait dix ans que je suis là, ce qui est plutôt bien. Je ne sais pas, au cours de ces dix années, nous sommes arrivés à un nombre de victoires comparable à celui de n'importe quelle équipe de la ligue. Je ne sais même pas où cela se situe, mais nous avons eu beaucoup de grandes saisons.

Et puis, en ce moment, mon objectif est de faire en sorte que cette saison soit la plus longue possible. Cette équipe a besoin d'une expérience en Playoffs. C'est donc là que j'en suis pour l'instant... Terminer ces 6 matches, voir où nous nous situons, voir si nous ne pouvons pas gagner une ou deux places au classement.

Et ensuite leur donner du fil à retordre pendant les Playoffs, voir si nous pouvons participer à une vraie série. Si je me projette ailleurs ? Non. Je suis concentré sur ce travail, c'est certain, et sur ce jeu, essentiellement. Mais je pense que 10 ans, c'est une bonne période pour prendre du recul et réfléchir un peu", a insisté Nick Nurse face à la presse.