Nick Nurse coach des Rockets la saison prochaine ?

La saison n'est même pas encore terminée que des rumeurs fusent sur des changements de coaches à venir. Et pas n'importe lesquels. D'après The Star, la fin de l'aventure entre Nick Nurse et les Toronto Raptors est sérieusement envisagée en interne. Nurse, champion NBA en 2019 pour sa première saison comme head coach dans la ligue, serait la priorité des Houston Rockets pour remplacer Paul Silas en fin de saison et piloter la reconstruction de la franchise texane. Le projet gagnerait évidemment en attrait pour le prochain coach si les Rockets tiraient le gros à la loterie pré-Draft...

Si c'est bien le scénario qui se déroule, il se dit que Masai Ujiri offrirait alors le poste vacant à... Ime Udoka. Ecarté des Boston Celtics lors de la dernière intersaison pour les raisons que l'on connaît, puis un temps évoqué pour succéder à Steve Nash à Brooklyn, Udoka connaît bien Masai Ujiri. Sa cote en tant que coach - à défaut du reste où c'est plus nébuleux - est intacte, lui qui a guidé les Celtics jusqu'en Finales NBA la saison dernière.

Il faut s'attendre à une intersaison mouvementée sur les bancs de la ligue, avec plusieurs coaches dont l'avenir s'est clairement assombri récemment, notamment du côté de Dallas, Chicago, Washington ou Portland...

