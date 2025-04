Nico Harrison ne savait pas Luka Doncic aussi populaire… La déconnexion est totale !

Lorsque les Mavs ont annoncé que Nico Harrison allait se présenter devant les médias lundi pour une conférence de presse, on s'est immédiatement demandé si ce ne serait pas pour annoncer sa démission. Eh bien, non. C'était simplement à la demande de sa direction, alors que l'on dit le boss Patrick Dumont de plus en plus conscient que la décision du GM de Dallas (qu'il aurait parfaitement pu invalider cela dit) de trader Luka Doncic était une immense erreur...

Toujours est-il qu'Harrison s'est donc présenté pour répondre à des questions sur la fin de saison des Mavs, mais aussi et surtout sur ce fameux trade dont il n'a pas fini d'entendre parler. Comme lors de chacune de ses sorties récentes, Harrison n'a malheureusement pas réussi à redorer son blason.

Le plus effarant reste quand même cet aveu : "Je savais que Luka Doncic était important aux yeux de la fanbase. Mais je ne savais pas que c'était à ce niveau". La déconnexion avec le réel est tout de même assez folle. Même sans être un fan des Mavs, il n'est normalement pas compliqué de comprendre qu'avoir un joueur d'un tel talent, encore assez jeune et qui a guidé la franchise en Finales NBA l'année dernière, ne peut pas être tradé dans l'urgence et avec une contrepartie très discutable, sans que cela ne provoque un tollé...

Trade de Luka Doncic : Comment Nico Harrison et les Mavericks se sont encore enfoncés

Il a aussi admis que les décisions sportives qu'il avait prises jusque-là et celles qu'il avait prévu de prendre à l'avenir, se feraient "sans émotion". Bon, ça, a priori, les fans des Mavs l'avaient malheureusement déjà compris. Dans un article posté un peu plus tôt par Tim MacMahon d'ESPN, on apprend aussi que Nico Harrison aurait viré Casey Smith, l'ancien directeur de la santé et de la performance chez les Mavs, après 20 ans de service, via Zoom et alors qu'il venait de se rendre au chevet de sa mère gravement malade. Le tout en marge de l'intronisation de Dirk Nowitzki au Hall of Fame en mars 2023.

Son ambition pour la suite reste intacte, avec l'intention de revoir Kyrie Irving en action au cours de la saison prochaine, ce qui semble un peu audacieux quand on sait que le meneur All-Star s'est récemment fait une rupture du ligament croisé d'un genou.