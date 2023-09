Nicolas Batum défend Evan Fournier après les critiques d’Ali Traoré

Invité dans l'émission de Tony Parker sur Skweek TV, le Skweek Show by TP, Nicolas Batum s'est mué en avocat d'Evan Fournier et Vincent Collet lors d'une discussion avec Ali Traoré, également présent dans cet épisode. L'ancien intérieur international, célèbre pour sa patte gauche et ses facéties, a donné son point de vue sur l'importance trop grande accordée à Evan Fournier en attaque lors de la dernière Coupe du monde.

"Je trouve ça problématique que ton leader, entre guillemets, ne joue pas de la saison, vient et balance tous les shoots, au calme, comme si c'était son équipe. Pour moi, la sélection ce doit être des mecs qui, dans leur club, ont joué et fait une bonne saison. Grâce à ça, ils peuvent prétendre à être sélectionnés. C'est pour ça que moi j'ai envie de remettre de la concurrence dans la sélection de l'équipe de France", a lancé Traoré.

Nicolas Batum, capitaine des Bleus depuis la retraite de Boris Diaw, lui a répondu :

"Qui startait quand on a commencé à gagner des médailles ? Le vrai cinq, c'était quoi ? Toi (Tony Parker, NDLR), moi en deux, Babac en trois, et le poste cinq ça dépendait. Mais le quatrième, c'était qui ? Gelabale. Il faisait des grosses saisons ? Il faisait pigiste par ci, par là, puis ne jouait pas pendant quelques mois, mais pourquoi on le gardait ? Pour l'osmose. Mike et moi on marchait bien par rapport à Tony. Du coup, on ne pouvait pas casser cette synergie qu'on avait construite. Evan, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'il y a un mec qui a dit 'je ne te fais pas jouer', qu'il a tout perdu".

On comprend ce que veut dire Nicolas Batum et il est logique qu'il ne souhaite pas accabler son coéquipier, frustré par une saison blanche avec les Knicks et un Mondial décevant. On comprend aussi le besoin d'entretenir ce qu'il appelle une osmose et une dynamique. Mais le profil de Mike Gelabale était quand même assez différent de celui d'Evan Fournier et s'il était important dans le groupe, il ne s'agissait pas d'un leader, théorique en tout cas, comme peut l'être Evan Fournier aujourd'hui.

