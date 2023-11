Nicolas Batum revient sur son trade surprise et annonce sa future absence

Nicolas Batum a fait de bons débuts avec les Sixers, quelques jours seulement après son arrivée. Le capitaine de l'équipe de France était lundi soir en duplex chez First Team, avec Erwan Abautret, Thomas Dufant et notre very own Théophile Haumesser, pour évoquer ce trade auquel il n'était pas préparé psychologiquement.

"J'ai été surpris quand même, je ne m'y attendais pas du tout. Je l'ai appris en me réveillant, c'est Aurélie (sa compagne, NDLR) qui me l'a dit à 6h du matin, ça s'est fait à 23 heures à L.A. C'était une grosse surprise, un gros choc. C'est la dure loi du côté business de la NBA, ce n'est pas évident à gérer. J'ai un autre rôle, dans une autre équipe qui, au moins, ne joue pas pour rien. Au moins, on gagne des matches.

Nicolas Batum est finalement assez content de l'accueil qui lui a été réservé à Philadelphie, notamment par le coach Nick Nurse.

"Je ne savais pas trop comment je serais utilisé. Là le coach m'a fait jouer directement et m'a fait confiance. J'ai joué dans les fins de matches et hier il m'a même fait starter. L'intégration collective, au niveau basket, se passe bien."

