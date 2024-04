Nike va sortir une GT Hustle 2 pour Victor Wembanyama

Victor Wembanyama continue de mettre tout le monde d'accord outre Atlantique, et si le rookie des Spurs n'a pas encore eu droit à son propre modèle signature, son équipementier ne l'oublie pas pour autant. Nike va surfer sur la Wembymania et son surnom d'alien en proposant une GT Hustle 2, silhouette portée par le phénomène français cette saison.

La base en mesh sera noire avec un thème "galaxy" vert faisant le tour du pied (avec des taches de peintures sur la midsole et les lacets our représenter le ciel étoilé), se terminant sur le talon où trône fièrement un logo d'extra terrestre. Sur la semelle sont imprimés les mots "be Unique Everyday", véritable mntra pour notre pépite nationale, le tout avec un effet "glow in the dark" qui fait toujours son petit effet.

Cette petite pépite devrait être disponible d'ici quelques semaines, et pour célébrer cette historique saison, il sera interdit de la manquer.

Les images de la Nike GT Hustle 2 "Alien"