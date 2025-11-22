Nikola Jokic réussit enfin là où Luka Doncic bloque encore

C’est un changement qui peut sembler mineur, parce qu’il n’affecte pas directement la performance, mais c’et un changement qui pèse : Nikola Jokic n’est plus aussi véhément avec les arbitres cette saison. Il se plaint moins et il se concentre sur son jeu. « C’est mon nouveau truc cette année », promet le pivot des Denver Nuggets. « Je ne vais plus me mettre à gueuler sur les arbitres. Je vais essayer de mettre toute mon énergie sur le jeu. Je me sens beaucoup mieux sur le terrain. Je ne pense même plus aux arbitres, c’est génial. »

Que quelqu’un aux Los Angeles Lakers imprime les mots du Joker sur une pancarte et les donne à Luka Doncic (qui se plaint légèrement moins aussi d’ailleurs). Comme le Slovène, le Serbe pouvait avoir tendance à contester chaque petite décision d’une rencontre, parfois en piquant des colères. Son visage rougissait au même rythme que ses hurlements. Sans son statut de MVP, il aurait même sans doute pris plus de fautes techniques. Mais bon, tout ça, c’est fini ou ça sera moins fréquent assure Nikola Jokic.

Ça ne peut que être une bonne nouvelle pour les Nuggets. D’ailleurs, la superstar évolue à un niveau de jeu démentiel depuis le début de la saison.