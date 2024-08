Nikola Jokic, pourquoi devenir son ami est très compliqué

Branislav Jokic est plus discret que ses fils. Ses deux aînés, Strahinja et Nemanja, sont difficiles à manquer en tribunes lorsque le benjamin exerce ses talents sur les parquets américains. Ce fameux "petit dernier", Nikola Jokic, est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de la planète, pour ne pas dire LE meilleur. Il est aussi l'une des superstars les plus discrètes de toute la NBA. Dans une interview au média serbe Mondo, Branislav Jokic a expliqué le mode de fonctionnement de son fils, triple MVP et champion NBA avec les Denver Nuggets en 2023.

"Nikola aime les choses simples. Nous construisons des maisons de famille pour nos trois fils, chacun d'entre eux a une voiture et on va faire des travaux pour l'hippodrome, afin qu'il puisse satisfaire son amour pour les chevaux. Il n'a pas besoin de plus. Nous avions déjà un cottage et des chevaux avant. Est-ce qu'il a besoin d'aller dans des boîtes de nuit à Belgrade et jouer au gangster ? Tout ça ne l'intéresse pas.

Quand il est là, il écoute de la musique, il va dans son bar préféré le vendredi et le samedi avec ses amis d'enfance. Il ne se fait pas de nouveaux amis. Il a du mal à laisser des gens entrer dans son cercle. Ils doivent être du monde du basket ou de celui des courses de chevaux. Sans ça, ce sera extrêmement difficile".

A peine revenu de Paris et des Jeux Olympiques, où il a aidé la Serbie à remporter la médaille de bronze, Nikola Jokic était déjà sur le champ de courses et auprès de sa famille à Sombor. Comme après ses titres de MVP et comme après son titre de champion NBA. Comme, probablement, dans quelques années, lorsqu'il aura tiré un trait sur la fabuleuse carrière qu'il est en train de réaliser en NBA.