Nikola Jokic entouré par plus de shooteurs ? c’est l’idée des Nuggets

Revenus dans le quatuor de tête après un début d'exercice délicat, les Denver Nuggets restent sur huit victoires d'affilé. Si l'on va encore plus, c'est 17 succès sur les 20 dernières sorties.Si Nikola Jokic reste incroyable, digne d'un MVP, l'arrivée d'Aaron Gordon a été très bénéfique puisque cette série a débuté au moment de son trade lors de la deadline. Comme le chaînon manquant à cette équipe.

Mais face à la concurrence toujours plus féroce à l'Ouest, l'idée est de se renforcer en vue des playoffs. Pour les dirigeants, la direction pourrait conduire au recrutement de shooteurs supplémentaires. En coupant Gary Clark, les Nuggets ont libéré une place dans leur roster. Et selon le Denver Post, les profils de Troy Daniels et Gerald Green intéressent fortement.

Les deux hommes pourraient être très intéressants dans le dispositif autour de Nikola Jokic. La vista et la vision du Serbe cumulées à l'adresse de Daniels et/ou Green peut largement se tenter. Si Denver est la 5e équipe en pourcentage derrière l'arc, elle n'est que 19e en terme de tentatives. On pourrait donc se diriger vers une légère hausse dans ce secteur.

À l'approche des playoffs, la course à l'armement n'est pas terminée, et les Nuggets comptent bien s'inviter, à leur échelle, aux places de choix.

