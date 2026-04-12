Les Denver Nuggets de Nikola Jokic ont décidé de faire l'impasse sur la dernier match de la saison, un jeu dangereux pour les Playoffs.

Pour le dernier match de la saison régulière, les Denver Nuggets ne vont pas sortir le grand jeu. Bien au contraire. Si Nikola Jokic se retrouve listé "questionable" pour défier les San Antonio Spurs ce dimanche, la franchise du Colorado a pris une décision forte : Jamal Murray, Aaron Gordon, Cameron Johnson et Christian Braun sont forfaits.

Ils sont au repos et rejoignent Tim Hardaway Jr, Peyton Watson et Spencer Jones dans la liste des éléments indisponibles. Sauf surprise, Jokic devrait au moins disputer 15 minutes de cette partie. Pourquoi ? Pour atteindre la barre des 65 matches disputés et être éligible aux récompenses individuelles.

Mais avec une telle gestion, les Nuggets jouent tout de même avec le feu. En effet, l'actuelle 3ème position de Denver à l'Ouest n'est pas du tout garantie. Avec une défaite couplée à un succès des Los Angeles Lakers face au Utah Jazz, Nikola Jokic et ses coéquipiers finiraient au 4ème rang.

Et ce classement final aura une grande incidence sur le futur parcours des Nuggets. Théoriquement, Denver, en étant 3ème, devrait croiser la route des Minnesota Timberwolves puis des Spurs en Playoffs avant la Finale de l'Ouest. En revanche, comme 4ème, le chemin théorique conduirait à un premier tour face aux Houston Rockets puis surtout à un choc contre l'Oklahoma City Thunder.

Les hommes David Adelman veulent-ils vraiment figurer dans la partie de tableau du champion NBA en titre ? Il faudra aussi surveiller l'attitude des Spurs sur ce match sans le moindre enjeu pour eux. Victor Wembanyama, Stephon Castle et Devin Vassell sont d'ailleurs incertains...

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