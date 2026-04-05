Même au sortir d'un duel immense, Nikola Jokic a pris le temps de dire tout le bien qu’il pense de Victor Wembanyama. Après la victoire des Nuggets sur les Spurs au bout de la prolongation, dans un match fou remporté (136-134) par Denver, le Serbe n’a pas seulement salué la performance du Français. Il l'a carrément replacée dans une perspective historique. Jokic a terminé la soirée avec 40 points, 13 passes et 8 rebonds, tandis que Wembanyama a signé 34 points, 18 rebonds, 5 contres.

Interrogé après la rencontre par Jared Weiss, de The Athletic, le triple MVP n’a pas tourné autour du pot : “Je pense que la première fois que j’ai joué contre lui, je vous avais dit qu’il allait changer la ligue, changer le basket. Et, évidemment, je le pense toujours. Il a l’opportunité d’être le joueur le plus unique à avoir jamais joué à ce sport.”

“C’était bon pour nous” : le constat fort de Wembanyama après le thriller contre Denver

Ce qui frappe, ce n’est pas seulement la formule. C’est aussi celui qui la prononce. Quand un joueur du calibre de Jokic, probablement la référence offensive la plus fascinante de sa génération, parle ainsi d’un adversaire de 22 ans, ce n’est pas une flatterie de circonstance, mais une vraie reconnaissance. Victor Wembanyama n’est déjà plus seulement un phénomène statistique ou visuel et ce duel l’a encore rappelé.

Pendant toute la soirée, les deux intérieurs ont empilé les actions de très haut niveau, chacun à sa manière. Quand Jokic explique que Wembanyama peut devenir “le joueur le plus unique de l’histoire”, il ne vend pas du rêve. Il décrit simplement ce que toute la ligue commence à voir très clairement.