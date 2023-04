Nikola Jokic met déjà la pression sur les Suns

On connait la première affiche du deuxième tour des Playoffs : les Denver Nuggets contre les Phoenix Suns. Sans franchement trembler, la franchise du Colorado a écarté les Minnesota Timberwolves (4-1). Et sur ce duel, Nikola Jokic et ses partenaires auront bien évidemment l'avantage du terrain.

Avec le statut de tête de série numéro 1 à l'Ouest, Denver est, selon le classement de la saison régulière, le favori de cette confrontation. Mais de son côté, le Serbe n'a pas la même impression. Avec la montée en puissance des Suns depuis l'arrivée de Kevin Durant, Jokic a vanté les mérités de cette équipe.

"Il s'agit d'un grand défi pour nous. Ils sont probablement les favoris pour gagner le titre. Ils ont un groupe de gars extraordinaires. Avec un excellent coach. Il y a Chris Paul, probablement le meilleur manager ou général du jeu. Booker et Durant, des superstars. Sans doute les meilleurs joueurs de la NBA à l'heure actuelle... Puis il y a aussi Ayton, dont j'admire vraiment le jeu", a confié Nikola Jokic devant la presse.

Il n'y a rien de faux dans les propos de la star des Nuggets. Mais il s'agit tout de même aussi d'une manière de mettre la pression sur Phoenix. Et surtout d'en retirer à sa propre équipe, numéro 1 à l'Ouest lors de la saison régulière.

Pour le projet de Denver autour de Nikola Jokic, ce choc face aux Suns s'annonce révélateur.

