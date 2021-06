Nikola Jokic, un triple-double à jamais dans l’histoire de la NBA !

Les Denver Nuggets se retrouvent à une défaite de l'élimination. Battue par les Phoenix Suns (102-116) dans le Game 3, la franchise du Colorado va avoir du mal à renverser la situation. Et pourtant, Nikola Jokic a vraiment tout tenté.

La nuit dernière, le Serbe a ainsi réalisé un triple-double exceptionnel : 32 points, 20 rebonds et 10 passes décisives. Une performance de très grande qualité pour célébrer son trophée de MVP. Et une copie qui va tout simplement rester dans la légende de la NBA.

Dans l'histoire de la Ligue, l'intérieur des Nuggets est ainsi devenu le 3ème joueur à compiler au moins 30 points, 20 rebonds et 10 passes décisives sur un match de Playoffs. Jokic succède à Wilt Chamberlain et Kareem Abdul-Jabbar ! Et pourtant, il a ressenti de la frustration en raison de la défaite et de son 13/29 aux tirs.

"Je suis personnellement frustré parce que j'ai raté des tirs. Je n'ai pas joué à mon meilleur niveau, surtout au niveau des tirs. Ce serait beaucoup plus facile pour nous si je commençais à faire des tirs. Bien sûr, ils font en sorte que ce soit difficile pour moi de faire des tirs", a tout de même relativisé Nikola Jokic face à la presse.

Pour un compétiteur, il est bien évidemment difficile (impossible) de trouver du positif dans une défaite. Surtout que les Nuggets ont désormais de grandes chances de prendre la porte. Mais Nikola Jokic, avec le recul, prendra probablement conscience de sa performance historique.

