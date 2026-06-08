Nikola Vucevic et Boston, c’est déjà fini ?

C'est tombé tôt ce matin, d'après le journaliste américain Marc Stein. Le joueur de Boston Nikola Vucevic devrait prendre la porte de sortie, c'est une "certitude", d’après l’insider.

Arrivé en février 2026 aux Celtics à la date limite des transferts après cinq ans à Chicago, le pivot de 2,06 m ne s'est jamais vraiment imposé. Le Monténégrin a réalisé une saisonà 9.7 points, 6.6 rebonds, 2 passes, 0.6 contre et 0.4 interception pour 21.1 minutes jouées en moyenne.

Une saison bien en dessous de ce qu'il a pu réaliser les années précédentes. Il faut dire que l'ancien joueur de USC n'a pris part qu'à seulement 16 matches à cause d'une fracture au petit doigt droit qui l'a empêché de jouer pendant 1 mois. Son retour sur les parquets à part la suite été compliqué. Preuve en est dans le Game 7 du premier tour des playoffs face aux 76ers. Sans Jayson Tatum blessé, c'était le moment opportun pour "Vooch" de se montrer et pourtant le staff des Celtics ne l'a jamais fait entrer en jeu.

Le coach, Joe Mazzulla, et Boston ne comptent clairement pas sur lui et aimeraient se tourner vers un profil plus défensif pour la saison prochaine. Un passage qui n'a donc pas été concluant. Vucevic n'a pas vraiment réussi à trouver sa place dans l'effectif de la franchise du Massachusetts.

Sa carrière décline petit à petit, surtout sur l'aspect défensif, qui ne lui permet pas de rester dans une équipe qui vise le titre. À 35 ans, Nikola Vucevoc va probablement tenter de rebondir dans une autre franchise, où ses talents, notamment en attaque et au rebond, seront mieux valorisés.