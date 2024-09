Nikola Vucevic dans l’incertitude sur le projet aux Bulls

Sur les dernières années, le projet des Chicago Bulls a parfois manqué de clarté. Après les problèmes physiques de Lonzo Ball, la franchise de l'Illinois, pourtant peu compétitive, a longtemps insisté avec le trio Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic.

Mais cet été, la franchise de l'Illinois a tout de même pris un tournant. Alex Caruso, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, a été sacrifié. Pour attirer Josh Giddey, un jeune talent à relancer. Lors de la Free Agency, DeRozan a été laissé libre. Avec son départ aux Sacramento Kings dans le cadre d'un "sign-and-trade".

Et on le sait, les Bulls ne comptent plus du tout sur LaVine, sur le marché mais peu courtisé. Quid de Vucevic ? A 33 ans, l'intérieur n'a pas sa place dans une reconstruction. Sous contrat jusqu'en 2026, le Monténégrin se trouve dans le flou.

"Comme je l'ai déjà dit, si les choses allaient bien, que nous gagnions et que tout allait bien, la situation serait différente. Mais les choses n'allaient pas, nous ne gagnions pas et n'atteignions pas nos objectifs, un changement s'imposait.

Ma place ? Honnêtement, je sais que c'est une réponse assez basique, mais je ne contrôle pas la situation. Alors j'attends. S'ils décident de m'échanger, c'est à eux de le faire. Il y a un an et demi, j'étais agent libre et j'aurais pu choisir d'aller ailleurs.

C'est la façon dont ce business fonctionne et nous verrons bien", a résumé Nikola Vucevic pour Marc Stein.

Sauf surprise, les Bulls devraient effectivement chercher à monter un trade. Mais encore faut-il trouver une bonne opportunité sur le marché...

