Noa Essengue a régalé pour sa première apparition en G-League. Le rookie français espère avoir enfin sa chance avec les Bulls dans les jours qui viennent.

Noa Essengue n'a pas encore eu le plaisir de fouler un parquet NBA cette saison. Le rookie drafté en 12e position par les Chicago Bulls a probablement fait les frais du début de saison canon de sa franchise, et de la confiance sans doute trop relative que lui accord Billy Donovan pour le moment. En attendant, pour sa première apparition en G-League la nuit dernière avec Windy City, le rookie français n'a pas déçu.

Lors de la victoire contre le Wisconsin Herd, Essengue, qui est l'un des plus jeunes joueurs de la ligue, a inscrit 28 points (23 en première période), avec 8 rebonds et une passe à 11/21. Il faut espérer que le staff des Bulls aura suivi de près sa performance et le renverra rapidement avec l'équipe fanion. Le plus important, évidemment, sera de goûter enfin au terrain. Chicago est moins fringant depuis quelques matches (3 défaites de suite) et il ne serait pas infamant de donner sa chance à Noa Essengue, même sur quelques minutes ou un éventuel garbage time.