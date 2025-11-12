Noa Essengue n'a pas encore eu le plaisir de fouler un parquet NBA cette saison. Le rookie drafté en 12e position par les Chicago Bulls a probablement fait les frais du début de saison canon de sa franchise, et de la confiance sans doute trop relative que lui accord Billy Donovan pour le moment. En attendant, pour sa première apparition en G-League la nuit dernière avec Windy City, le rookie français n'a pas déçu.
Lors de la victoire contre le Wisconsin Herd, Essengue, qui est l'un des plus jeunes joueurs de la ligue, a inscrit 28 points (23 en première période), avec 8 rebonds et une passe à 11/21. Il faut espérer que le staff des Bulls aura suivi de près sa performance et le renverra rapidement avec l'équipe fanion. Le plus important, évidemment, sera de goûter enfin au terrain. Chicago est moins fringant depuis quelques matches (3 défaites de suite) et il ne serait pas infamant de donner sa chance à Noa Essengue, même sur quelques minutes ou un éventuel garbage time.
2025 NBA lottery pick Noa Essengue just made his G League debut scoring 28 PTS and 8 REB for the @windycitybulls 🔥🔥 pic.twitter.com/fqiJfqgYAz
— NBA G League (@nbagleague) November 12, 2025
Il ne serait pas infamant de mettre essengue sur le terrain et voir sa capacité à réagir à cette vitesse de jeu.
Après. buzelis a subi le même processus l’année dernière avec une arrivée tardive sur les parquets NBA.
Je pense que Dononvan prend en compte qu’un rookie s’essouffle vite et qu’il le voit comme un renfort en 2eme partie de saison.