Nolan Traoré signe un record de 16 points dans la défaite des Nets face aux Bulls, illustrant sa progression dans une équipe en reconstruction.

Malgré une nouvelle soirée difficile pour les Brooklyn Nets face aux Chicago Bulls, Nolan Traoré a brillé individuellement en établissant un nouveau record de points en carrière avec 16 unités, émergeant comme l’un des rares motifs de satisfaction d’un match dominé par Chicago.

Dans une équipe en pleine reconstruction, où les jeunes talents accumulent du temps de jeu au fil des semaines, sa performance illustre une progression concrète pour le rookie français.

Brooklyn traverse une saison 2025-26 compliquée, affichant un bilan négatif et peinant à trouver une stabilité collective sans sa star Michael Porter Jr., qui était absent lors du déplacement à Chicago. Sans lui, les Nets ont encaissé un sévère revers 124-102, laissant leur défense se faire surprendre par l’efficacité offensive des Bulls, notamment grâce à un Coby White en forme, alors que six joueurs de Chicago ont terminé avec au moins dix points.

Dans ce cadre difficile, le jeune Nolan Traoré a profité de minutes accrues et de responsabilités élargies. Malgré un rôle encore fluctuant cette saison, il semble désormais avoir acquis la confiance du staff. Avant ce match, il tournait autour de 5,2 points et 2,7 passes décisives de moyenne en saison régulière, tout en voyant son temps de jeu augmenter progressivement dans la rotation des Nets. Il affiche une moyenne de 22,3 minutes de temps de jeu en moyenne en janvier.

Une progression visible et encourageante

Traoré, choisi à la 19e position de la draft NBA 2025, est une des jeunes options que Brooklyn souhaite développer dans le cadre de sa reconstruction. Passé par le centre fédéral puis la Ligue française avant de rejoindre la NBA, ce meneur de 19 ans découvre progressivement le rythme et les exigences du jeu NBA.

Ce match à Chicago a permis à Traoré de montrer une facette efficace de son jeu offensif. En 26 minutes, il a inscrit 16 points (4/8), battant son précédent record personnel en NBA, avec notamment plusieurs tirs réussis à trois points (un excellent 4/5 à trois-points) qui ont contribué à son total.

Cette performance intervient après d’autres moments où l’entraîneur Jordi Fernández l’a récompensé de minutes importantes, comme du précédent match serré (vendredi dernier) gagné contre les Bulls où il avait joué près de 28 minutes et livré sept passes décisives en plus de ses 8 points. Ces signes montrent que le staff commence à lui faire confiance sur des périodes plus longues, ce qui est essentiel pour son développement.

« Une fois qu'il aura compris comment exploiter sa vitesse sur le terrain, il va poser problème », avait expliqué Fernández.

Nolan Traore 8 Points, 7 Assists full highlight vs Bulls I 25-26 NBA Season pic.twitter.com/W6xUYmTlO4 — Hoops Showtime (@HoopsShowtime12) January 17, 2026

Lors de cette rare victoire des Nets, Nolan a joué 8 minutes et 59 secondes dans le quatrième quart-temps, tandis que Dëmin, le meneur titulaire, n'a joué que 2 minutes et 56 secondes dans cette période décisive.

« J'avais besoin qu'Egor mène le jeu en imposant son physique, et c'est ce dont nous avons discuté ensemble », avait déclaré Jordi Fernández après la rencontre. « Je sais qu'il en est capable, car en fin de match contre la Nouvelle-Orléans, il a réalisé de superbes stops défensifs. Mais quand je vois que nous commençons le quart-temps ou la mi-temps et qu'il n'apporte pas ce niveau de présence physique... Et c'est la même chose en fin de match. Nous avions besoin de ça. Et Nolan a fait un super job. »

Un avenir qui s’éclaircit pour le Français

Alors que Brooklyn continue de jongler avec des alignements expérimentaux et les jeunes pousses de l’effectif, la progression de Nolan Traoré constitue une lueur d’espoir dans un noyau en quête d’identité. À mesure qu’il gagne du temps de jeu, il se familiarise davantage avec les défis de la NBA, oscillant entre contributions défensives et prises d’initiative en attaque.

Même si les résultats de l’équipe restent en deçà des attentes des supporters, la montée en puissance de ce rookie français peut être perçue comme un investissement à long terme. Sa capacité à capitaliser sur des opportunités, comme ce match à Chicago, pourrait être déterminante pour la suite de sa saison et pour la construction de l’avenir des Nets.

🎙️ Nolan Traoré, ça vaut quoi ?