Les fans de LeBron James - surtout les francophones, semble-t-il - sont assez susceptibles quand ils croient percevoir un manque de respect ou du trashtalk envers leur idole. Une citation de Shai Gilgeous-Alexander relayée sur les réseaux a quelque peu chamboulé les adorateurs du "King" ces dernières heures. On a lu que le Canadien sous-estimait son aîné ou le réduisait à ses qualités athlétiques. Il faut remettre les choses dans leur contexte.

Les propos de "SGA" viennent de l'épisode 7 de la série documentaire "Pass the Rock", réalisée par la NBA et uniquement disponible sur la NBA App. On y voit le joueur d'Oklahoma City autour du All-Star Game, mais aussi après la victoire du Thunder à Los Angeles, le soir où LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la ligue.

Shai Gilgeous-Alexander est en voiture, en train de discuter avec les journalistes du documentaire. Celle-ci lui demande combien de temps, selon lui, LeBron jouera encore en NBA.

"Vu comme il est là, il peut jouer aussi longtemps qu'il en a envie. Il est à 30 points par match... Normalement, les stats baissent un peu au fil du temps. Il sera peut-être à 26 points de moyenne l'an prochain, puis 24, 20... Rien qu'avec ça il a au moins 4 ans devant lui... Les joueurs s'arrêtent généralement lorsqu'ils sont autour des 10 ou 12 points par match. Il peut jouer aussi longtemps qu'il le voudra". Là, l'une des journalistes lui demande s'il s'agit d'une situation où LeBron est passé d'idole à rival. "Non, je n'ai jamais vraiment aimé son jeu. Quand j'étais jeune et que je le voyais, il était tellement athlétique... Et c'est ce que je n'étais pas. Il faisait 2,03 m, était super costaud. Ce que je n'étais pas non plus. Donc je n'ai jamais pu m'identifier. J'étais un fan de Kobe. Il te tuait avec les skills. Battre Bron, c'est cool. Bon, battre tout le monde c'est cool cela dit".

On ne voit pas bien le manque de respect ici. Shai Gilgeous-Alexander ne dit à aucun moment que LeBron James a uniquement des qualités athlétiques. Simplement qu'il ne pouvait pas s'identifier à lui tant leurs physiques et leurs styles de jeu étaient différents. Le fait qu'il reconnaisse que LeBron soit impossible à imiter est d'ailleurs plutôt un hommage qu'autre chose. Pareil pour ce qu'il évoque au niveau de sa longévité et du fait qu'il l'imagine tourner encore à 20 points de moyenne en NBA à 40 ans.

Bref, on ne peut pas imposer à un joueur d'être un fan inconditionnel d'un autre. Surtout à quelqu'un comme Shai Gilgeous-Alexander, dont l'obsession est de laisser sa propre marque et de n'être comparé à personne d'autre. Ce qu'il a dit n'était ni du trashtalk, ni une critique. Simplement l'affirmation d'une préférence personnelle.

