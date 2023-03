Mario Chalmers : « Personne n’a peur de LeBron James »

Inspirer la crainte sur le terrain est la marque des très grands. Nombreux sont les témoignages de joueurs qui affirment avoir eu peur de Michael Jordan à l’époque, par exemple. Mais à en croire l’un de ses anciens coéquipiers, LeBron James n’effraye personne.

C’est en tout cas la position prise par Mario Chalmers dans le podcast « In Shambles ». Aux yeux du meneur, qui a remporté deux titres avec le « King » à Miami, c’est une caractéristique qui le distingue de Jordan.

« Personne n’a peur de Bron. Personne ne se dit : “M*rde, je dois jouer contre Bron ce soir”. Personne n’a dit ça. Je ne sais pas pourquoi. […] Quand quelqu’un de son époque parle d’un match contre Jordan, il y a une peur. Quand des gens qui ont peur d’un joueur, cela vous dit déjà quelque chose de différent (à son sujet). Jordan est tout simplement ce type de joueur », affirme l’ancien athlète.

Il faut tout de même reconnaître que Chalmers n’est pas tout à fait neutre sur la question. Lors du passage de LeBron James au Heat, l’ailier a parfois été très dur avec lui. Les deux joueurs ont un passif compliqué.

Ses propos rejoignent cependant ceux de Paul Pierce et d'Antonio Davis, entre autres, qui ont tenu un discours similaire dans le passé. On entend aussi fréquemment l’inverse, Kendrick Perkins et JJ Redick ayant récemment offert un témoignage opposé.

En 2017, Jaylen Brown a légèrement paniqué face au leader de Cleveland, qu’il devait défendre pour les premiers playoffs de sa carrière. De son propre aveu, l’ailier des Celtics était si stressé qu’il en a parfois vomi.

Ce sentiment étant subjectif, il y a probablement autant de versions qu’il y a eu d’adversaires de LeBron James. On pourra au moins s’accorder à dire que le « Chosen One » a commandé le respect à toute la NBA pendant de nombreuses années. L’avis de Mario Chalmers — qui a un jour assuré être à l’origine de l’emblématique photo du alley-oop entre James et Dwyane Wade, alors qu’il n’était pas sur le terrain à ce moment du match — n’y change finalement pas grand-chose.

