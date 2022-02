Norman Powell, à peine arrivé et déjà blessé (pour la saison ?)

Nouvelle recrue des Los Angeles Clippers, Norman Powell s’est fracturé le pied et il pourrait être indisponible un long moment.

Et bien mes amis, cette nouvelle ne va pas rassurer ceux qui pensent que les Los Angeles Clippers sont maudits. Débarqué en cours de saison dans l’espoir d’aider la franchise en playoffs, Norman Powell s’est cassé un os du pied. Selon ESPN, il sera désormais absent jusqu’à nouvel ordre. Alors quand viendra l’ordre en question… c’est encore très flou pour l’instant.

L’arrière de 28 ans assure qu’il se sent mieux et le staff médical de la franchise californienne aimerait pour l’instant éviter une opération. Mais rien n’est garanti à ce stade et le joueur va être suivi de près afin de prendre la meilleure décision.

Norman Powell est arrivé en provenance des Portland Trail Blazers en compagnie de Robert Covington il y a quelques jours. Il a claqué 21 points de moyenne sur ses 3 premiers matches avec les Clippers avant de rejoindre Kawhi Leonard et Paul George à l’infirmerie.

L.A. pourrait disposer d’une très belle équipe si tous ses éléments revenaient au complet au moment des playoffs. Encore faut-il les atteindre. Les joueurs de Tyronn Lue sont actuellement huitièmes à l’Ouest.

Leonard et PG sont fortement susceptibles de ne pas rejouer de la saison. Norman Powell était censé assurer la majeure partie du scoring avec Reggie Jackson en leur absence.

