Norman Powell fait une belle première saison avec Miami, où on connaît l'exigence locale en termes de condition physique. L'arrière de 32 ans n'a pas été ménagé par son coach de ce point de vue-là...

Norman Powell est l'un des meilleurs joueurs du Miami Heat depuis le début de la saison. L'ancien joueur des Raptors, des Blazers et des Clippers tourne à 23.7 points de moyenne avec une belle adresse au global (48.5 %) comme à trois points (41.6%). Son recrutement via un trade durant l'intersaison est clairement un bon coup réalisé par Pat Riley et son staff. Mais il y a eu un moment où le Heat a quand même dû se demander si le champion NBA 2019 était si adapté que ça à la fameuse Heat Culture...

Comme le raconte Fred Katz de The Athletic dans un article cette semaine, Norman Powell a mis du temps à être dans une forme physique qui colle avec les exigences élevées de la franchise. Erik Spoelstra, le garant de cette culture en ce qui concerne le terrain, n'a pas hésité à faire comprendre à son joueur, pas toujours de manière subtile, que sa condition n'était pas acceptable.

Norman Powell a reçu un SMS salé...

Un SMS est ainsi tombé sur le smartphone de Powell, qui pointait à 107 kg et 12% de masse graisseuse en début de saison, avec les mensurations de Dwyane Wade, que Spoelstra a coaché pendant des années : "1,93m, 6.2% de masse graisseuse, voilà de quoi réfléchir". Le coach du Heat ne s'est pas contenté de messages privés et aurait même confronté plusieurs fois Norman Powell devant ses coéquipiers dans l'intimité du vestiaire.

A priori, la méthode a plutôt fonctionné puisque Powell fait une excellente saison et les Floridiens, bien qu'irréguliers et pénalisés par les blessures, ne sont qu'à trois victoires du podium de la Conférence Est à mi-parcours.

Norman Powell, de son côté, est en fin de contrat l'été prochain et attirera à coup sûr du beau monde. A 32 ans, celui qui a opté pour la nationalité sportive jamaïcaine touche 20 millions de dollars sur cette saison 2025-2026.