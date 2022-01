Nos prévisions basket pour 2022

On a sorti la boule de cristal pour tenter de vous annoncer ce qui se produira en 2022, avec des trucs plus ou moins réalistes...

Chaque année, on aime bien essayer de deviner quelques trucs qui pourraient se produire autour de la NBA et du basket dans les mois à venir. 2022 n'échappe pas à la règle et on a sorti la boule de cristal pour tenter de jouer les diseurs de bonne aventure. Ou simplement sortir quelques conneries, ce qui ne fait pas de mal par les temps qui courent.

En 2022, on peut déjà vous annoncer que :

- LeBron James va dépasser Karl Malone et devenir le 2e meilleur marqueur de tous les temps derrière Kareem Abdul-Jabbar. Pour ça, il doit tourner à 18.6 points de moyenne sur les 44 matches restants. Et quand il l’aura fait, on en reprendra pour trois semaines de débats sur le GOAT et de GIFs de Michael Jordan qui rigole devant sa tablette.

Titi Normandie tweetera alors un truc du type “Du coup, avec votre raisonnement aussi con que vos twittos préférés, KAJ est le GOAT ?” Ce qui ne serait pas une position indéfendable d’ailleurs, faut redonner du respect aux anciens. Juste, le nombre de points en carrière n’est pas un argument suffisant. Pas plus en tout cas que le fait que KAJ chie sur LeBron une semaine sur deux en ce moment (ça va, on titille juste).

- Ja Morant sera All-Star pour la première fois et Memphis va réussir au moins un upset à l’Ouest en playoffs.

- Kyrie Irving se fera vacciner juste avant les playoffs. Un vaccin vegan japonais tout juste homologué, bien évidemment.

Kyrie Irving convaincu par un futur vaccin vegan ?

- JR Smith va plaquer ses études et le golf pour signer avec une team. Au hasard les Lakers.

- Boris Diaw va venir prendre un café sur scène avec Manu Ginobili pour son intronisation au Hall of Fame.

- Adam Silver va annoncer un Global Game Detroit-Houston à Paris et on sera quand même dosés.

- Le monde va s’apercevoir que Deni Avdija aurait VRAIMENT dû être drafté plus haut que n°9.

- Jean-Michel Blanquer déclarera après le titre des Warriors en juin 2022 : “Je pense qu’il faut saluer l’influence de l’EPS et du Ministère de l’Education et des sports dans ce titre de Golden State. Est-ce que Stephen Curry aurait été aussi fort s’il n’avait pas fait du pentabond et du frisbee en 5e ? Je ne pense pas”.

- Hugo Besson sera drafté en fin de premier tour. Les bonnes perfs en Australie, on a vu que ça faisait gentiment monter la cote des prospects et à juste titre.

- On aimerait vraiment bien que Rudy Gobert aille chercher un 4e titre de DPoY pour rejoindre Big Ben et Dikembe, mais ce sera pour Draymond Green ce coup-ci. Beaucoup trop fort.

- Cade Cunningham sera ROY à la surprise générale malgré l'énorme première partie de saison d'Evan Mobley et Scottie Barnes.

- Gregg Popovich va dire stop*.

*On dit ça tous les ans et Pop est toujours parmi nous, donc on ne change pas une tactique qui marche.

- Tristan Thompson va réussir à créer un roster complet avec ses gamins. Au rythme où il va, ça arrivera en tout cas avant qu’une franchise ne revienne à Seattle.

- Luka Doncic va passer le 1er tour des playoffs pour la première fois de sa carrière.

- Nikola Jokic ne sera pas élu MVP alors que les statistiques avancées ou non et le caractère valuable de sa saison suggéreront qu'il était celui qui collait le plus à la définition.

- La série sur les Showtime Lakers va être plus intéressante que The Last Dance et créera au moins autant de polémiques.

Ils vont marquer la NBA et le basket en 2022

- George Karl va entrer au Hall of Fame et trouver le moyen de dauber sur Carmelo Anthony dans son discours tellement il est persuadé que Melo lui a flingué ses chances de titre à Denver.

- Evan Fournier, soûlé par sa saison, par le fait que les Knicks soient redevenus les Knicks de ce siècle après nous avoir fait croire l’an dernier qu’ils étaient redevenus les Knicks du siècle dernier - mais aussi soûlé par la longueur de cette phrase - va craquer totalement et tourner à 47 pts de moyenne à l’Eurobasket pour nous porter jusqu’au titre.

- Et puisqu'il y a aussi une compétition pour les Bleues en 2022, le Mondial en Australie, on peut aussi déjà vous dire qu'elles vont aller chercher une médaille d'argent ou de bronze au pays des kangourous avec Gabby Williams dans le meilleur cinq du tournoi.

- Les Portland Trail Blazers vont renvoyer Chauncey Billups avant la fin de la saison.

- Les Cleveland Cavaliers ne finiront pas dans le top 5 à l’Est mais ils accrocheront quand même les playoffs.

D'ailleurs, le très kiffant Darius Garland sera jusqu’au bout à la lutte pour le MIP, mais ne gagnera pas.

- Zion Williamson et Kawhi Leonard vont tous les deux faire une saison blanche. John Wall et Ben Simmons aussi, mais pour d’autres raisons… D’ailleurs, Ben Simmons sera tradé lors de la prochaine intersaison, lorsque les Sixers auront réussi à convaincre Bradley Beal de signer chez eux.

- Si Robert Sarver reste en place à Phoenix, les Suns vont perdre Deandre Ayton et s’en mordre les doigts.

- Kyrie Irving va décliner sa player option pour aller jouer ailleurs après avoir appris que son vaccin vegan n’avait finalement pas été homologué par les autorités.

