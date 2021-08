Du temps où il était un jeune joueur de la ligue, Allen Iverson a fréquenté quelque temps Christopher Wallace, aka The Notorious B.I.G. Les deux hommes ont passé des soirées assez corsées ensemble en termes de fumette, dont l'une a particulièrement marqué l'ancienne superstar des Philadelphie Sixers. Il l'a racontée lors de sa discussion pour le Players' Tribune avec Al Harrington, ancien joueur NBA devenu chef d'entreprise et l'un des plus gros exploitants de cannabis aux Etats-Unis.

Allen Iverson et Notorious fumaient des joints ce soir-là, sauf que "The Answer" s'est trompé en consommant une marijuana beaucoup plus forte que celle à laquelle il s'adonnait d'ordinaire pour garder ses esprits. "AI" a commencé à halluciner via le T-Shirt à l'effigie de Janet Jackson qu'il portait à cet instant.

"Je me souviens être allé dans la salle de bains et d'avoir regardé le T-Shirt. J'ai remarqué qu'il n'y avait plus le visage de Janet, mais celui d'un extraterrestre de dessin animé sur son corps. J'étais en train de bader devant le miroir. Alors j'ai frotté le T-Shirt pour que le visage de Janet revienne, mais là encore c'était le visage de cet extraterrestre. Une fille passait par là et je me suis mis à marcher d'un pas lourd parce que je ne sentais plus mes pieds. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je suis retourné à mon hôtel. La chambre tournait. C'était l'expérience la plus bizarre que j'avais jamais eue".

Heureusement, Allen Iverson a suffisamment dosé sa consommation et mieux choisi ses produits par la suite. Tout ça ne l'a pas empêché de décrocher un titre de MVP et d'emmener les Sixers jusqu'en Finales NBA en 2001.

