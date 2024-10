Nouveau Mook #15 : c’est pas la taille qui compte 🔎 🤫

"Small is beautiful"

Vraiment ? Pas dans le basketball en tout cas ! En ĂȘtes vous certain ? Il existe pourtant quelques contre-exemples. De l'iconique Muggsy Bogues au rĂ©volutionnaire Allen Iverson en passant par l'incroyable Nick Galis ou l'immense Stephen Curry, ils sont nombreux ces "petits" Ă avoir chamboulĂ© la NBA. Certains l'ont mĂȘme retournĂ©e, d'autres l'ont snobĂ©e (hello Nick !), mais tous ont rĂ©ussi ce que beaucoup de 7-footers ne pourront jamais faire : ils ont gĂ©nĂ©rĂ© une puissante identification auprĂšs des fans ! Et ça, ça n'a pas de prix.

A l'heure des gĂ©ants qui n'ont pas besoin de sauter pour accrocher le cercle et des meneurs capables de dĂ©fendre sur des 4 qui eux-mĂȘmes remontent la balle comme des arriĂšres, il nous semblait pertinent de nous intĂ©resser Ă cette notion de taille si prĂ©pondĂ©rante dans notre sport. Nous avons donc creusĂ©, comme Ă notre habitude, pour faire le tour du sujet. Nous avons Ă©tudiĂ© les cas emblĂ©matiques, analysĂ© des trajectoires atypiques, scrutĂ© les cas d'Ă©cole et remontĂ© les filiĂšres jusqu'aux centres de formation. Bref, nous avons cherchĂ© Ă comprendre comment des joueurs sous-dimensionnĂ©s ont rĂ©ussi Ă bouleverser ce sport de gĂ©ants.

