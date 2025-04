Mes 2 centimes sur l’inscription des équipes 9 et 10 en Play-in

Antoine évoque régulièrement ces derniers temps que, pour lui, les Kings et les Mavericks ne devrait pas pouvoir se qualifier au Play-in au vu de leur 8 matchs de retard sur le 8eme. Instinctivement je me range aussi dans cette position qui me parait avoir plus sens sportivement parlant. En effet le risque que sur 1 match vous passiez à la trappe est pas négligeable.

il y a déjà eu des cas dans la courte histoire du Play-in :

- En 2021 Memphis 9eme passe au détriment de Golden State 8eme

- En 2022 Atlanta et les Pelicans (9eme tous les deux) passent au détriment de Cleveland et des Clippers

Ça fait 3 cas sur 8 (je ne compte que le dernier match de barrage) ce qui montre que ça peut arriver assez régulièrement (attention l’échantillon est TRES petit)

Donc pourquoi mettre en place une règle pour protéger les équipes ayant bien mieux performer en Saison Régulière. Par exemple pas plus de 6 match d’écart comme la règle d’inscription à la phase pré Playoff de la bulle en 2020.

Mais si on reprend nos exemples plus haut on s’en compte que cette règle ne changerai rien. Atlanta et Memphis sont certes 9eme mais à 1 victoire de leur adversaire du barrage, les empêcher de faire « l’exploit » irait contre le concept du Play-in.

Même pour les Pelicans ça marcherai pas. Ils étaient à 6 victoires des Clippers (donc valider par la règle) et on pourrait même ajouter qu’ils les avaient battu 3-1 en saison régulière ( une forme de logique qui est respecter ).

Malgré tout on pourrait vouloir mettre en place cette règle des 6 victoire ou moins pour accéder au Play-in parce que clairement ça va couiner si jamais Sacramento passe les Grizzlies ou les Wolves.

Mais je pense pas que la NBA le fasse

La NBA est avant tout un business avant d’être une ligue sportive donc en soit l’équité sportive à vrai dire ils s’en foutent un peu.

Si OKC, 1er de la ligue cette année, va en finale ça ne leur fera pas plaisir dans l’absolu comme c’est un petit marché et que ce qui fait rentrer le plus d’argent ce sont les droits TV et donc les audiences ont besoin d’être bonne. C’est triste mais c’est comme ça que ca marche.

Ensuite la formule actuel amène sans doute 2 avantages peut être à ne pas minimiser

Commençons par mon argument le plus faible, peut être que la NBA, ne voulant pas revoir le tanking à outrance, s’imagine qu’en conditionnant l’entrée au Play-in elle va inciter des équipes à très vite lâcher en cours de saison et se retrouver en Mars-Avril avec des matchs sans trop d’enjeu.

Pas sûr que ça arriverai comme j’ai pas l’impression qu’on se soit souvent retrouver dans des saisons ou le 9eme est vraiment très loin du 8eme ( mais j’ai regardé ca vite fait)

Mais surtout ces 3 matchs de Barrages permettent un lancement de Playoff d’enfer avec 3 matchs à fort enjeu du au couperet du match sec.

Je ne suis pas aller regarder mais je crois que ça fait de bonnes audiences jusque-là. Et ce lancement peut être nécessaire parce que parfois les 1ers tours de Playoff peuvent paraitre vraiment très déséquilibre.

Là on peut avoir des spectateurs qui ont vu le match pour la 8eme place et espérer un offset (qui ne viendra sans doute pas) contre le 1er après s’être pris d’affection dans un match à enjeu quelque jours avant.

Voilà c’était mes 2 centimes sur le sujet

Mais si vous avez un avis ou des objection n’hésitez pas