Nouveau record de précocité pour Kon Knueppel

C’est un signe de l’évolution du jeu et de ses acteurs mais Kon Knueppel a tout de même frappé fort en s’offrant un nouveau record NBA. Le jeune arrière des Charlotte Hornets n’a eu besoin que de 29 matches pour inscrire son 100eme panier primé en carrière. Soit deux fois moins que Stephen Curry (58). Ce dernier est arrivé dans la ligue en 2009, à une époque où le trois-points n’était pas encore autant utilisé par les joueurs et les franchises. S’il y a un Knueppel aujourd’hui, c’est justement parce qu’il y a eu un Curry.

Mais le rookie de Caroline du Nord a tout de même été bien plus rapide que tous ses prédécesseurs. Le précédent détenteur du record, Lauri Markkanen, avait eu besoin de 41 matches pour atteindre le plateau des 100 trois-points. Soit 12 de moins pour Knueppel ! Il sera sans doute dépassé un jour mais il va falloir être sacrément adroit et prolifique pour faire mieux que les 29 rencontres de l’ancien coéquipier de Cooper Flagg à Duke.

Favori pour le ROY après le premier quart de la saison, Kon Knueppel tourne à 19,4 points, 47% aux tirs, 41% à trois-points, 5,3 rebonds et 3,6 passes de moyenne.

