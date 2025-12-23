Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Cavs : 132-139

Pacers @ Celtics : 95-103

Mavs @ Pelicans : 113-119

Jazz @ Nuggets 112-135

Grizzlies @ Thunder : 103-119

Magic @ Warriors : 97-120

Pistons @ Blazers : 110-102

- Incroyable mais vrai. New Orleans est l'équipe la plus en forme de toute la NBA avec San Antonio et poursuit sa folle tentative de remontée. Les Pelicans ont glané une cinquième victoire de suite, eux qui étaient à 3-22 il y a encore quelques jours. Menés de 8 points par Dallas à l'entame du 4e quart-temps, Zion Williamson et ses camarades ont regusé de perdre. Zion, justement, a été absolument déterminant dans l'ultime période, avec 10 points de suite en 2 minutes à coups de gros drives qui tâchent, pour forcer la décision et finir avec 24 points au compteur. NOLA peut aussi se réjouir d'avoir survécu aux 35 points et 17 rebonds d'Anthony Davis. Jusqu'où iront les Pelicans ?

Zion Williamson 24 PTS, 9 REB, 3 AST, 10/14 FG, 4/4 FT, 1 TO, 76.1% TS vs Mavericks https://t.co/1akmLEuVNH pic.twitter.com/NXZOdUvOJz — Basketball Performances (@NBAPerformances) December 23, 2025

- Les Warriors ont retrouvé le chemin de la victoire en dominant nettement Orlando (120-97) avec notamment 26 points de Stephen Curry. En revanche, l'info du match, c'est quand même cette prise de bec entre Steve Kerr et Draymond Green sur le banc lors d'un temps mort. On ne sait pas s'il a été renvoyé au vestiaire par Kerr ou s'il y est allé de son propre chef, mais Draymond n'est plus revenu en jeu ensuite...

Draymond Green heads to the locker room after a fiery exchange with Steve Kerr 👀 (via @shubhydoo)pic.twitter.com/oi3eRR0crQ — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 23, 2025

Noah Penda a joué 15 minutes pour 5 points et 4 rebonds du côté du Magic.

- Les Cavs ont repris quelques couleurs lors de la réception de Charlotte. Cleveland prend encore trop de points (132 cette nuit), mais au moins ce coup-ci les hommes de Kenny Atkinson n'ont pas flanché pour finir le houlot. Après trois défaites de suite, les Cavs ont pris le large dans le 3e quart-temps et se sont imposés grâce aux bons matches de Donovan Mitchell (30 pts), Darius Garland (27 pts, 10 asts) ou encore De'Andre Hunter (27 pts). Du côté des Hornets, Moussa Diabaté s'est battu comme un beau diable et a compilé 5 points, 14 rebonds et 6 interceptions en 28 minutes. Tidjane Salaün a joué 21 minutes en sortie de banc pour 2 petits points. Kon Knueppel est lui devenu le rookie le plus rapide (29 matches) à atteindre les 100 paniers à 3 points en NBA.

- Boston s'est fait peur mais l'a emporté (103-95) à domicile face aux Pacers. Indiana a compté jusqu'à 20 points d'avance en 2e mi-temps, avant de se faire rattraper. Jaylen Brown a inscrit 14 de ses 31 points dans le 4e quart-temps, aidé par Derrick White (19 pts, pendant que Pascal Siakam (25 pts) faisait de son mieux. Dans cette cinquième défaite de rang, Indiana a confirmé son statut de pure équipe de la ligue à 3 points. Les joueurs de Rick Carlisle ont manqué 19 de leurs 20 tentatives extérieures en deuxième mi-temps.

- Denver n'a pas eu à forcer pour dominer (135-112) le Jazz. Nikola Jokic a signé un petit triple-double (14 pts, 13 asts, 14 rbds) et a reçu le soutien de Jamal Murray (27 pts), mais aussi de la père Cam Johnson-Peyton Watson (20 pts tous les deux). Les Nuggets n'ont pas laissé trop de suspense et ont démarré le match sur un un... 19-0 !

- OKC a rebondi et est maintenant à 14-0 à domicile, après sa victoire (119-103) face à Memphis. Shai Gilgeous-Alexander n'est pas passé loin du triple-double (31 points, 10 rebonds, 8 passes) et a bouclé son 100e match consécutif à 20 points ou plus en NBA.

- Les Pistons ont conforté leur première place à l'Est en allant s'imposer à Portland. Si Detroit s'est relâché dans le dernier quart-temps, la prestation des joueurs de JB Bickerstaff a été plutôt maîtrisée avec un Jalen Duren dominant à l'intérieur (26 pts, 10 rbds). Sidy Cissoko a été très bon en sortie de banc pour les Blazers : 16 points, 3 passes et 3 rebonds avec +11 de +/-.