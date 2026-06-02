Nurkic charge Budenholzer… et évoque son alcoolisme

Jusuf Nurkic a vivement critiqué la méthode Mike Budenholzer aux Suns, avant d’évoquer des accusations sensibles sur l’alcoolisme de son ancien coach.

Jusuf Nurkic n’a visiblement pas gardé un grand souvenir de son passage sous les ordres de Mike Budenholzer à Phoenix. Invité du podcast X&O’s Chat, le pivot bosnien est revenu sur la saison ratée des Suns et sur ce qu’il considère comme l’un des gros problèmes de l’équipe : la communication de son ancien coach avec les joueurs.

Avant même d’évoquer des accusations beaucoup plus lourdes, Nurkic a d’abord raconté une méthode qu’il dit avoir trouvée incompréhensible. Selon lui, Budenholzer n’aurait jamais vraiment su trouver le bon ton avec un vestiaire composé de stars et de vétérans.

“Il expliquait à Kevin Durant comment marquer”

Le passage le plus parlant concerne Kevin Durant. Aux yeux de Nurkic, voir Budenholzer expliquer à l’un des meilleurs scoreurs de l’histoire comment attaquer le panier résumait assez bien le décalage entre le coach et son groupe.

« Il expliquait littéralement à Kevin Durant comment marquer un panier. S’il avait dit ça à moi, à Eric Gordon, à Royce O’Neale, à Grayson Allen ou à quelqu’un d’autre, OK. Mais expliquer à Kevin Durant comment scorer ? C’est comme expliquer à un pilote comment faire voler un avion », a raconté Nurkic.

Une image volontairement forte, mais qui traduit le fond de sa critique : selon Nurkic, Budenholzer se serait trompé dans sa manière d’aborder un effectif déjà très expérimenté, avec des joueurs comme Devin Booker, Bradley Beal ou Durant.

Des réunions individuelles très mal vécues

Nurkic affirme aussi que Budenholzer organisait des entretiens individuels qui auraient été très mal perçus par plusieurs joueurs. Dans son récit, ces discussions servaient moins à faire avancer l’équipe qu’à mettre certains membres du groupe sous pression.

« Il programmait des réunions en tête-à-tête juste pour provoquer les gens. Il disait à Bradley Beal, Grayson Allen : “Tu n’as aucune idée, tu dois être ci, tu dois être ça…” On était assis là, et on n’en revenait pas de ce qu’on entendait », a poursuivi Nurkic.

Le pivot assure également avoir été personnellement visé par certaines remarques de Budenholzer, notamment sur son attitude dans le vestiaire.

« On peut parler de mon jeu, de ce que je fais bien ou mal, de ce que je peux améliorer. Mais me dire que je suis un mauvais coéquipier… », a expliqué Nurkic.

Pour le Bosnien, le problème ne se limitait donc pas aux choix tactiques ou à son rôle sur le terrain. Il décrit surtout un climat de défiance, avec une communication devenue de plus en plus difficile entre le coach et une partie de l’effectif.

Nurkic évoque ensuite l’alcoolisme de Budenholzer

C’est dans ce contexte que Jusuf Nurkic a ensuite lâché l’accusation la plus lourde de son intervention. En parlant de l’environnement à Phoenix, il a directement évoqué, selon lui, des problèmes d’alcool chez Mike Budenholzer.

Une sortie forcément sensible, qui doit être attribuée à Nurkic et ne pas être présentée comme un fait établi publiquement.

« La situation dans laquelle on était, l’environnement dans lequel on était… Et puis tu découvres… enfin, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais le gars était alcoolique. Il avait vraiment un problème avec ça », a lâché Nurkic.

Ces propos risquent évidemment de faire beaucoup parler, tant ils dépassent le simple règlement de comptes sportif...