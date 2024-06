OG Anunoby prolongé pour 212 millions par les Knicks !

Le transfert de Mikal Bridges, échangé contre Bojan Bogdanovic et six tours de draft, n’avait aucun sens si OG Anunoby ne prolongeait pas aux New York Knicks. La franchise savait qu’elle tenait sans doute déjà un accord avec le joueur récupéré en cours de saison dernière aux Toronto Raptors. Adrian Wojnarowski a annoncé les modalités du deal un peu avant la draft : l’ailier de 26 ans, 27 d’ici quelques jours, va prolonger avec la franchise de Manhattan pour 212 millions de dollars sur cinq ans. Le contrat inclus une option (joueur) et un trade kicker.

C’est cher payé mais l’ancien Raptor était en position de force au moment des négociations. Sa venue a métamorphosé les Knicks, qui ont gagné 12 des 14 matches qu’il a disputé avant sa blessure. Une montée en puissance qui a propulsé l’équipe de Tom Thibodeau à la deuxième place de la Conférence. OG Anunoby a fini par revenir sur les terrains et il a contribué à la belle campagne des siens, finalement éliminés en sept manches par les Indiana Pacers au second tour des playoffs.

En tout, il a joué 33 matches avec New York. Pour 27 victoires. C’est clairement une pièce essentielle grâce à sa défense, sa polyvalence dans le secteur mais aussi sa capacité à marquer des points sans avoir le ballon entre les mains. Son salaire pose désormais la question des prochains moves pour les Knicks, qui peuvent éventuellement se séparer de Julius Randle et/ou de Mitchell Robinson.

OG Anunoby était clairement la priorité de l’intersaison pour le Front Office et il paraît de plus en plus évident qu’Isaiah Hartenstein, lui aussi très précieux l’an passé, va aller jouer ailleurs.

