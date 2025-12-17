OG Anunoby, le vrai MVP de la finale a suivi la méthode Nowitzki

OG Anunoby, excellent en finale de la NBA Cup remportée par les Knicks, a reçu les conseils et l'aide de Dirk Nowitzki ces derniers mois.

OG Anunoby a été énorme cette nuit en finale de la NBA Cup. Si c'est Jalen Brunson qui a reçu le trophée de MVP de la compétition, l'ancien ailier des Raptors aurait sans doute lui aussi mérité la récompense tant il a sorti un match de patron, avec 28 points, 9 rebonds et 3 passes à 5/10 à trois points. Anunoby, qui avait déjà inscrit 24 points contre Orlando au tour précédent, est aujourd'hui l’un des ailiers les plus complets de la ligue grâce à une adresse extérieure en hausse.

Cette progression au tir n’a rien d’un hasard. En marge de la rencontre, Dirk Nowitzki, désormais consultant pour Prime Video, a révélé avoir été sollicité directement par OG Anunoby l’an passé. « Il voulait en savoir plus sur le tir, alors il m’a contacté. Il voulait connaître chaque petit détail : le placement des pieds, des mains, la respiration, où poser les yeux… il m’a posé toutes sortes de questions », a expliqué la légende allemande. Avant d’ajouter un point clé de ses conseils : « Ce dont je lui ai le plus parlé, c’est la position des doigts sur le ballon. »

Watching Dirk show everyone how to shoot is elite basketball content (via @NBAonPrime) pic.twitter.com/mY0McCspYj — MFFL NATION (@NationMffl) December 17, 2025

Le résultat est visible dans les chiffres. Cette saison, OG Anunoby affiche 40,8 % de réussite à trois points, son meilleur pourcentage en carrière. Une menace extérieure crédible qui vient s’ajouter à son impact défensif d’élite.

Longtemps perçu comme un excellent role player, Anunoby n'est plus seulement un stoppeur ou un finisseur : il est devenu une pièce centrale, capable de faire basculer un match et désormais, une finale. Il rend aussi tout le monde autour de lui meilleur, grâce à une approche clairement collective alors qu'il est clair qu'il pourrait afficher une moyenne au scoring plus élevée dans un autre contexte.

Les Knicks espéreront évidemment qu'il aura le même impact lorsque viendront les playoffs, où ils n'ont aucune autre ambition que celle d'aller au bout, avec a minima une participation aux Finales NBA.