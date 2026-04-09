OKC à la sauce Warriors, le Thunder a encore une bonne tête de vainqueur

OKC est devenue la première équipe depuis les Warriors de KD et Curry à finir en tête trois années de suite à l’Ouest.

Le Thunder n’est plus une surprise depuis longtemps, mais Oklahoma City continue quand même d’impressionner. En terminant une nouvelle fois à la première place de sa conférence à l’issue de la saison régulière, la franchise confirme qu’elle s’est installée tout en haut de la hiérarchie NBA. Ce n’est d’ailleurs pas un accomplissement anodin : OKC devient la première équipe à enchaîner trois saisons de suite avec le seed numéro 1 depuis les Warriors entre 2014-2015 et 2016-2017. Rien que ça.

Ce qui frappe, au-delà du bilan brut, c’est la continuité avec laquelle le Thunder s’impose désormais comme une référence. On parle d’une équipe encore jeune, bâtie avec patience, qui a grandi plus vite que prévu et qui semble maintenant avoir trouvé sa vitesse de croisière. Oklahoma City n’est plus dans la phase de découverte ou de validation. Le Thunder est entré dans celle où il faut durer, assumer son statut et répondre présent chaque soir. Finir premier encore une fois, dans une conférence toujours aussi dense, dit beaucoup de la solidité du projet.

Et puis il y a un symbole assez amusant dans cette histoire : Chet Holmgren n’a tout simplement jamais terminé une saison à un autre place que la première. Du lycée avec Minnehaha Academy à Gonzaga, puis aujourd’hui avec le Thunder, le grand intérieur n’a connu que des équipes classées numéro 1 lorsqu’il a joué. 2018, 2019, 2020, 2021 au lycée, 2022 à Gonzaga, puis 2024, 2025 et 2026 avec Oklahoma City. La saison 2023, manquée sur blessure, fait figure d’exception dans la chronologie.

Évidemment, Holmgren vit dans l’ombre médiatique de Victor Wembanyama dès qu’il est question de plafond individuel, de potentiel “générationnel” ou de fascination autour d’un prospect hors norme. En attendant, partout où Chet passe, les victoires suivent.

Pour OKC, cette nouvelle première place ne garantit évidemment rien pour les playoffs. On sait trop bien que la saison régulière ne donne pas automatiquement des bagues. Mais dans une ligue où rester au sommet est souvent plus compliqué qu’y accéder, le Thunder vient de rappeler qu’il fallait désormais compter sur lui comme une puissance installée.