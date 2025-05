Le Thunder a répondu aux attentes et au statut de favori, dimanche, dans le game 7 de sa magnifique série contre les Nuggets. OKC s'est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest, grâce à une large victoire (123-95) synonyme de maturité et d'une meilleure fraîcheur physique. Les joueurs de Mark Daigneault tenteront de décrocher leur place pour les Finales NBA lors d'une affiche bouillante contre les Timberwolves, qui attendent sagement depuis leur victoire face à Golden State (4-1).

Denver avait pourtant très bien commencé ce game 7, comptant jusqu'à 11 points d'avance lors du premier acte, en présence d'Aaron Gordon annoncé forfait jusqu'à la dernière minute ou presque. Les Nuggets semblaient prêts à venir faire parler l'expérience des grands rendez-vous en terre étrangère, mais c'était sans compter la solidité mentale du Thunder et... son propre effondrement.

Il n'y avait qu'un point d'écart à trois minutes de la pause, lorsque Jalen Williams s'est occupé quasiment à lui seul de faire décoller l'écart (+14 à la mi-temps). Le sidekick de Shai Gilgeous-Alexander a réalisé une superbe prestation avec 24 points et 7 passes, lui qui avait été en difficulté en attaque jusque-là.

CQFR : Josh Hart en symbole, les Knicks écrasent les Celtics !

"SGA" n'a pas été en reste non plus et a pris le relais en deuxième mi-temps avec des paniers démoralisants pour Denver, à bout de souffle et incapable de réagir. L'aspirant MVP a remporté son duel à distance avec Nikola Jokic (20 pts et un 9e match de suite sous les 10 passes) et a bouclé la partie avec 35 points au compteur. En dehors de Christian Braun (19 pts), personne n'a pu épauler efficacement le Joker et l'écart est devenu ingérable pour les joueurs de David Adelman. Tout le monde s'est mis à contribuer pour OKC, avec des copies solides pour Chet Holmgren (13 pts, 11 rbds), Alex Caruso (11 pts, +40 de +/-) et les autres, et la rencontre s'est achevée sur un blowout.

Il est triste de voir Denver sortir de cette manière, mais le Thunder a joué sa partition comme il le fallait, avec une défense de fer (93 pts encaissés) et l'efficacité (49%) qui a caractérisé ce groupe tout au long de la saison.

On connaît donc les deux affiches des finales de Conférence et il n'était pas simple de prédire ce programme en début de saison :

Oklahoma City (1) - Minnesota (6)

New York (3) - Indiana (4)