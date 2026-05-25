Le Thunder n’a pas eu l’air trop dépité au moment où le game 4 lui filait entre les doigts.

Voir le banc du Oklahoma City Thunder sourire à -20 dans un Game 4 de finale de conférence avait quelque chose d’assez étrange.

D’un côté, on peut y voir la sérénité d’un champion en titre. OKC récupère l’avantage du terrain, la série est à 2-2 et cette équipe sait parfaitement qu’un mauvais match de playoffs ne change pas forcément une dynamique globale. Inutile de sur-réagir ou de s’épuiser émotionnellement quand le Game 5 arrive dans 48 heures à domicile.

Mais malgré tout, le contraste sautait aux yeux.

Parce que pendant que Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et plusieurs joueurs du Thunder affichaient une forme de décontraction sur le banc, les San Antonio Spurs étaient en train de leur imposer une énorme démonstration physique et défensive.

Et surtout, Oklahoma City a donné l’impression de rendre les armes assez tôt dans la deuxième mi-temps.

Où était l’agressivité du Thunder ?

On n’a pas retrouvé cette brutalité compétitive habituelle du Thunder. Pas de gros run. Pas de séquence défensive étouffante pour remettre la pression. Pas cette sensation qu’OKC allait soudainement tout arracher sur cinq possessions.

À partir du moment où les Spurs ont recréé un gros écart après la pause, le Thunder a semblé accepter assez vite que ce match-là était perdu.

Alors peut-être que ce n’est absolument rien. Peut-être juste la confiance froide d’une équipe championne qui refuse de paniquer après une sale soirée.

Mais dans une série qui commence à changer de ton et où San Antonio vient enfin de trouver des réponses défensives crédibles, cette décontraction assumée pourrait aussi devenir un sujet si le Thunder laisse encore les Spurs prendre confiance lors du Game 5.