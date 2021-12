Olivier Sarr, grande première encourageante pour le dernier français arrivé en NBA

Il y a un nouveau représentant français en NBA. Olivier Sarr, 22 ans, a effectué ses débuts avec le Oklahoma City Thunder la nuit dernière. Une grande première plutôt positive pour le Toulousain, auteur de 4 points, 5 rebonds et 2 blocks en 12 minutes lors de la défaite contre les Sacramento Kings (111-117).

Oliver Sarr on his NBA debut: “I’m really excited, really happy to be here. Thankful for the opportunity the Thunder gave me.

Not gonna lie, I was kinda nervous. I didn’t know they were gonna call my name that early.

But it was amazing.”

Sarr had 4 points, 5 boards & 2 blocks. pic.twitter.com/05D7TTv7Tp

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) December 29, 2021