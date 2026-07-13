Oscar Wembanyama et les Bleuets s’offrent l’Italie à l’Euro U20

L'équipe de France U20 affrontait l'Italie pour son deuxième match à l'Euro. Retour sur la victoire des Bleuets portée par un Oscar Wembanyama qui impressionne.

Le lendemain de la victoire contre la Turquie, les Bleuets ont enchaîné avec leur deuxième match de poule à l'Euro U20, qui se déroule à Ljubljana, en Slovénie.

Les joueurs de Mickaël Hay ont maîtrisé la rencontre malgré des Italiens qui ont mené pendant une bonne partie de la première mi-temps. En deuxième période, les Français sont revenus des vestiaires la tête haute et ont complètement retourné le cours de la rencontre.

Le match était globalement équilibré avant le tournant du troisième quart-temps. Totalement effacés, les Transalpins n'ont rien pu faire face à la défense et à la pression instaurées par les Bleuets, et ont pris un terrible 24 à 6.

L'équipe de France U20 l'a finalement emporté 67 à 53 et reste invaincue dans la compétition avant de jouer la première place au dernier match de poule.

Oscar Wembanyama brille

Oscar Wembanyama est en train de monter en puissance depuis plusieurs mois, et il impressionne déjà après deux matches avec les U20. Hier soir, il a terminé avec 9 points (50 % FG), 12 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre, avec le meilleur différentiel des Bleuets (+16).

Oscar Wembanyama is ALL MOTOR. 🤷‍♂️ 📊 9 PTS | 12 REB | 1 STL | 1 BLK#U20EuroBasket | 🇫🇷 67-53 🇮🇹 pic.twitter.com/t4ZGetTM9m — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) July 12, 2026

Mobile, agressif, doté d'un bon QI basket et avec l'envie de bien faire, le joueur de Denain a été présent dans la raquette, offensivement comme défensivement. Oscar a redoublé d'efforts pour offrir la victoire aux Tricolores.

Il a pu compter sur l'aide de ses coéquipiers, comme Mohamed Diakité, auteur d'un bon match malgré son manque d'adresse au tir. Il a fini avec 8 points, 6 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, avec un +10 au différentiel.

Timéo Pons, lui, termine meilleur marqueur de la rencontre avec 12 points à 44,4 % de réussite au tir.

Encore une belle prestation des U20, qui ont le potentiel d'aller chercher quelque chose sur cet EuroBasket 2026.

L'équipe de France U20 a rendez-vous ce lundi soir à 20h30 pour son dernier match de poule contre l'Allemagne.